Hemos pasado décadas con un gobierno centralizado y, si bien pudo funcionar en un momento, es hora de descentralizarlo completamente. La descentralización que tenemos hoy es una caricatura y, en lugar de que funcione, se presta para que unos avivatos sean los que se aprovechen. Sin embargo, la descentralización no solo es poner fondos en las juntas comunales. La descentralización parte desde la elección de los gobernadores y que la educación, la salud, las obras públicas, se manejen en cada provincia. Hoy todo se maneja desde una oficina refrigerada en la ciudad de Panamá y cada necesidad, por urgente que sea, depende de humor del ministro o director de turno en la capital. Las agrupaciones como la de los docentes tiene la relevancia que tiene, porque solo tienen que presionar la cabeza que está en la ciudad capital. Y la presión no es nunca por un mejor plan de enseñanza-aprendizaje, sino por más salario al extremo que hoy tenemos los docentes mejor pago en América Latina, pero cualquier país de América Latina tiene estudiantes mejor preparados comparado con los panameños. Al descentralizar la educación, el ministerio se ocuparía solo de velar por la calidad educativa. Por ejemplo, poner los exámenes de pase de un año a otro, para que no sea el mismo docente que enseñe, ponga el examen y califique. Tenemos que descentralizar, pero como debe ser. ¡Así de simple!