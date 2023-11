A los periodistas

Los 13 de noviembre conmemoramos el Día del Periodista. Este en especial, debe ser uno para reflexionar. Reflexionar por el rumbo de la profesión, porque estamos invadidos por sicarios mediáticos, por agitadores políticos disfrazados de analistas. Estamos invadidos por gente que sin escrúpulos nos ha ganado la batalla y ha dividido Panamá. El buen periodismo construye. El libertinaje, no es libertad de expresión. Por años nos hemos dedicado a atacar al hombre, al corrupto, al avivato… No hemos investigado el verdadero problema. Llevamos años sabiendo que hay escuelas ranchos y pobreza extrema en la campiña. No hemos investigado a profundidad si el plan de rescate está bien dirigido o si es un mal plan. Sin chistar afirmamos que el problema está en que se robaron la plata, sin desentrañar realmente cuál ha sido la causa real del desastre. Solo sabemos que el Canal nos da tantos millones de dólares en dividendos. No sabemos nada, ni nos ha interesado en saber por qué los otros negocios del Estado no rinden cuenta. Esa reflexión debe ser profunda en cada periodista. Porque sí, hay pobreza, hay corrupción, hay desigualdad, hay ineficiencia. Nuestro trabajo es ayudar a que la rueda gire con facilidad. Pero la rueda no gira y nuestras investigaciones sobre corrupción no han ayudado a que hoy la población sienta ira, sienta tristeza, sienta desesperación. Que hoy la población nos culpe y nos señale. Tenemos que dejar de ser cortina de humo e ir al hueso. Los buenos periodistas ayudan a desenmarañar los enredos. Reflexionemos, hagamos catarsis. Mea culpa…, y levantemos esta profesión para unir a nuestra sociedad. ¡Así de simple!