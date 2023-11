Quién y cómo resolver

Hay una crisis. Cierto. Hay un gran descontento social. Cierto. Hay diferentes opiniones sobre la crisis. Cierto. Todos coincidimos en todos estos puntos. En lo que no coincidimos en quién resuelve y cómo se resuelve. El tema minero es solo un punto de todo este gran problema, pero son los egos el mayor problema. Los egos no permiten solucionar, sino que atizan las pasiones, las diferencias, el odio. Son los egos que se han convertido en el gran obstáculo. Panamá debe tener un solo norte, que es el desarrollo humano. El siglo pasado, nuestro norte era la recuperación plena de la zona del Canal. Hoy lo es el desarrollo humano. Pero los egos solo piensan en el poder y cómo arraigarse para mantenerlo. La sociedad panameña tiene que apartar esos egos y permitir que emerjan nuevos liderazgos. Los que hay no tienen solución y sí mucho combustible para seguir carburando el descontento. Todos sabemos que hay problemas y no es atizando más esos problemas que vamos a solucionarlos. La expectativa más segura es que nuestra economía sufra un parón fuerte y que eso signifique aumento de precios, aumento del desempleo y cuidado con nuestro grado de inversión que si lo perdemos nos pondría en el encarecimiento de todos los servicios bancarios. Hasta ahora, todos perdemos, al menos que todos hagamos un acuerdo nacional para enrumbar el país hacia el desarrollo humano. ¡Así de simple!