Hay que salir ganando

La mina fue el detonante del estallido social, pero el descontento va más allá de la mina. Hay una realidad y consiste en un descontento acumulado por décadas. Desde 1990 nos liberamos de la dictadura, pero desde esa fecha no hemos establecido un plan coherente para el desarrollo humano de Panamá. En lugar de fortalecer la estructura nacional para el desarrollo, fortalecimos la economía transitista y con eso provocamos que la gente empezara a dejar el campo y se instalara en la periferia de la ciudad capital. Un informe del Banco Mundial de hace unos años determinó que Panamá estaba en la cima del crecimiento, pero para lograr el desarrollo tenía que emigrar ese crecimiento, en especial de la construcción a otros sectores. Lo cierto es que no hemos podido o no hemos querido hacer el cambio y hoy estamos sumergidos en un problema desesperante. La lógica dice que todos los partidos políticos, así como las agrupaciones civiles, sindicales y gremiales, deben llegar a un acuerdo nacional. Con la crisis de la mina hoy todos vamos perdiendo. Necesitamos revertir eso y salir todos ganando. El acuerdo nacional permite eso, llegar a acuerdos básicos para el desarrollo nacional. De seguir sin brújula, vamos seguros al fracaso. ¡Así de simple!