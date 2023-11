Recomposición

Los quiebres de una sociedad terminan desmembrando a la propia sociedad. Una nación está compuesta por un conjunto de personas con un mismo origen étnico, que comparten vínculos históricos, culturales, religiosos, etc. Cuando esa sociedad está siendo golpeada y dividida, termina en su desmembramiento. Panamá es una nación que sufre un agotamiento, producto de la no atención de sus grandes problemas. Todavía hay gente que quiere seguir con la Constitución de 1972, porque aduce que si se abre el proceso constituyente, “se sabe dónde empieza, pero no sabe dónde termina”. Que de allí puede surgir un “mamotreto peor de lo que tenemos”, etc. Lo cierto es que esa constitución es la que nos limita, la que nos frena, la que nos impide a construir una nación que nos conduzca al desarrollo. Es esta constitución actual, la que nos obliga a elegir la Asamblea que tenemos. Es esta constitución actual la que nos mantiene un Ejecutivo que controla todos los poderes. Es esta constitución actual la que nos ata a un pasado y no nos permite mirar con amplitud el futuro. Panamá puede ser un país que se encamine rápidamente al desarrollo humano. Pero necesita recomponer su sociedad. Necesita enrumbarse. Y hay que darle esa salida. Los que están cerrando las calles e impidiendo que nuestra economía se mantenga a flote no están llevando al país a tener una mejor nación. La llevan a la anarquía. Pero tampoco los que los critican tienen un plan claro, porque prefieren apaciguar las aguas y echar la basurita debajo de la cama. Así no se recompone la nación, sino dándonos la oportunidad de tener un mejor país y esto se empieza por un nuevo Contrato Social. ¡Así de simple!