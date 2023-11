Desde nuestras independencias, Latinoamérica optó por el sistema presidencialista directo. Décadas y décadas han pasado y la realidad es palpable, porque el deterioro de nuestras sociedades así lo demuestra. El caso particular de Argentina es digno de ejemplo, porque siendo un país inmensamente rico que estuvo entre las economías más desarrolladas del mundo, hoy tiene una inflación que da miedo y una pobreza que entristece. Latinoamérica tiene que romper el ciclo perverso que nos hace retroceder en lugar de avanzar. Que se alimenta del odio, la división, la anarquía… Y no se trata de izquierdas o derechas, porque ambas han demostrado que la corrupción las carcome. No se trata de culpar a uno contra el otro; de lo que se trata es de que hay que romper el ciclo. Y es que el poder se a convertido en la fórmula más rápida de hacerse millonario sin trabajar, sin arriesgar, sin estudiar. Milei ha ganado en Argentina y promete hacer cambios revolucionarios. No será fácil, pero es lo que tiene que hacer. Pero los cambios de Milei importan más si se mantienen en el tiempo. Los peronistas también lo prometieron, pero llevaron a Argentina a lo peor. Ahora es el turno de Milei que si logra solo bajar a 20 por ciento la inflación ya es algo grande y si estabiliza la economía es casi un milagro. Pero el principal logro sería que eso perdure en el tiempo y eso solo se alcanza rompiendo el ciclo del sistema presidencialista perverso y que todos tenemos en Latinoamérica. ¡Así de simple!