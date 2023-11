Uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es que mucha gente siente que no la toman en cuenta. Y es que de los presupuestos nacionales se sabe el monto global, pero no cuánto se va a invertir en cada provincia y a razón de qué se va a invertir en este o aquel proyecto. Los gobernadores y alcaldes deben fomentar cabildos para que la gente exprese sus opiniones sobre lo que se necesita en cada lugar y que eso luego llegue a la dirección de presupuesto para ser incluido como la inversión prioritaria para esta o aquella región. Hoy lo que tenemos son caprichos de los que regentan los ministerios y no debe ser. La participación activa de la sociedad es fundamental y debe estar presente en cada región. Hoy tenemos casi 800 corregimientos que reciben dinero de la descentralización, pero los pobladores de esos corregimientos, en su mayoría no participa en la elección de las obras que se van a ejecutar. Es más ni siquiera saben cuánto dinero tiene la junta comunal para la inversión. La no participación en la toma de decisiones fomenta el disgusto de la sociedad que hoy se ha expresado en las calles. No es algo que va a desaparecer porque declaren de una forma u otra el contrato ley sobre la minería y es un problema que va a seguir estando, no importa cuál será el nuevo gobierno que se elija en 2024. ¡Así de simple!