¿Cuáles son los posibles escenarios cuando se conozca el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el contrato minero? Esta pregunta se la hizo el economista panameño Francisco Bustamante y elucubró: 1. El contrato es constitucional. 2. El contrato es inconstitucional. 3. El contrato tiene partes inconstitucionales subsanables o no subsanables. Luego se preguntó: ¿Cuáles serían las estrategias de los grupos en oposición? ¿Cuáles son los principios, no negociables y los negociables? ¿En cuál escenario se daría la reacción de la empresa minera? ¿Hasta dónde el país está dispuesto a llegar, conociendo los riesgos, costos y posibles beneficios? Lo importante de todos estos escenarios es que alguno de ellos se dará. Lo importante ahora es ¿qué vamos a hacer? Hasta ahora todas las posiciones se quedan solo en el fallo y aunque especulen un poquito más allá, nadie ha planteado un panorama realista y debemos dárselo a conocer a la población. Lo único cierto hoy es que hay un descontento acumulado de la sociedad que se ha dado a conocer; que no hay un liderazgo nacional que nos guíe y que hay muchos carburando para pescar en río revuelto, no importa cómo quede el país y esos son los verdaderos traidores de la patria. ¡Así de simple!