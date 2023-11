Migrantes, en el limbo

Tristemente decenas de miles de migrantes siguen usando el tapón de Darién para huir de las crisis de derechos humanos en América Latina. Y hoy, debido a los cierres de vías ocasionados por las protestas en contra del contrato minero, los caminantes están atascados y no pueden continuar su ruta hacia Costa Rica: los buses no pueden pasar con los miles de migrantes que esperan en las estaciones de recepción de migrantes de Lajas Blancas, San Vicente y Bajo Chiquito. Hasta el 1 de noviembre había 4.000 en los lugares, y hasta la fecha Migración no ha dado a conocer el dato actualizado. No hay que olvidar que los migrantes requieren de una manera segura, ordenada y digna de trasladarse. Esta realidad merece una consideración primordial. No podemos acostumbrarnos a que la crisis migratoria se normalice y que se desatienda por el agravamiento del conflicto minero. Los gobiernos de la región deben mirar a Panamá y apoyar en medidas para garantizar el trayecto de los migrantes. Además, urge presionar a las autoridades e instituciones para que se preserve el cuidado de la vida y la dignidad de quienes llegan de la selva. No se puede permitir que la crisis migratoria se convierta en porcentajes y datos: son vidas que huyen de su patria por un futuro próspero y seguro. Que no se sea indiferente a una realidad que afecta no solo al país, sino a toda una región.