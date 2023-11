Panamá sufre un desencuentro. Sus hijos están divididos y no hay uno que tenga la capacidad de reencontrarlos. Es un problema acumulado por décadas que no se resuelve hasta que tengamos un acuerdo nacional. Los actores son varios, chicos y grandes, muy beligerantes unos y menos los otros, pero todos hablan de defender el país y que su lucha es por el pueblo. Cierto o no, ninguno tiene la fuerza suficiente para encarrilar a Panamá y es allí la importancia del acuerdo nacional. Al no existir un liderazgo individual, pues que sea colectivo. La iniciativa de la Universidad de Panamá de ser garante de un diálogo nacional está teniendo eco. Ya se sumaron los empresarios, el Gobierno y un sector de los trabajadores y siguen sumándose. Esto es señal de que los diferentes actores del país quieren una solución y están conscientes de que tiene que haber un acuerdo nacional para enrumbar el país. Panamá necesita volver a su carril y este diálogo ofrece una salida, una oportunidad para establecer una fórmula de solución de nuestros problemas. Todos sabemos que se necesita un nuevo Contrato Social y que son los grupos en el poder, desde y fuera del Gobierno, que impiden que esto ocurra, porque prefieren reformas, aduciendo que con una Constituyente “se sabe como empieza pero no se sabe cómo termina”. Lo real es que no quieren Constituyente porque no quieren cambiar y quieren seguir como están las cosas. Pero la sociedad los sobrepasó. La sociedad quiere solucionar todos los problemas acumulados. Hoy tenemos una oportunidad y el diálogo propuesto por la Universidad es una salida. ¡Así de simple!