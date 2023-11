El 28 de noviembre de 1821 se realizó el cabildo de la ciudad de Panamá y se declaró la independencia de España. La cuestión es que si bien nos independizamos de España, seguimos atados al subdesarrollo y la pregunta es ¿por qué? Una de las razones es que si bien sabemos quiénes somos y nos enorgullece nuestra identidad, nuestro folclore, nuestra biodiversidad, nuestro Canal, no sabemos realmente qué tenemos y hacia dónde vamos. Sabemos de nuestra riqueza en agua dulce, los bosques que tenemos, los minerales que poseemos, pero desconocemos al mismo tiempo todo de ello. El agua la desperdiciamos o la malgastamos, contaminamos nuestros afluentes; regamos basura por doquier; talamos nuestros bosques o deforestamos hasta la orilla del río para construir… Sabemos que somos ricos en minerales, pero no sabemos cuánto tenemos y no nos lo dicen o no preguntamos… Tenemos que empezar a educarnos e informarnos sobre toda nuestra riqueza. Tenemos un deber con nuestra propia sociedad. Y somos tan ilusos que nuestras protestas por la defensa del medio ambiente es cerrando calle, en lugar de barrerlas, porque somos quienes las ensuciamos. Cerramos las calles derribando árboles en nombre del medio ambiente. Esa tara de subdesarrollo es la que tenemos que abandonar y se requiere de una mente despejada y con un plan encaminado hacia el desarrollo. Y esa será nuestra verdadera independencia. ¡Así de simple!