Panamá ha tomado una decisión con el contrato minero, pero eso es solo un eslabón del malestar general acumulado por décadas. Lo cierto es que hay un gran momento que está viviendo el país y es justo para reestructurar la institucionalidad, hacerla más democrática, con una definida vocación por el orden y el respeto a su presencia como ruta al desarrollo. Y es que no existe democracia sin orden, no es viable la democracia sin libertad; debemos creer en la equidad, en la inclusión y debemos blindar al país de la anarquía. Podemos hacer de Panamá el líder en desarrollo humano sostenible, como lo plantea el economista Gustavo Chellew, “donde el derecho a prosperar en todos los planos sea el resultado de todas las obligaciones de los ciudadanos con la Patria”. Los compromisos que se vienen son serios e importantes y es justo el momento de trabajar en conjunto en una estrategia nacional que nos permita hacerle frente con firmeza y con razón. No hay espacio para los politiqueros ni para la demagogia. Necesitamos soluciones pragmáticas que resuelvan lo que se avecina. Hay pronósticos de que vamos a perder el grado de inversión. Es hora de que nuestros economistas nos ilustren de cómo no perderlo. Lo importante es que hay un ánimo alto que permite hacer lo que tenemos que hacer para encarrillar a Panamá en la ruta hacia el desarrollo humano. ¡Así de simple!