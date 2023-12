Estrategias

Tras el fallo sobre la mina, Panamá tiene un camino empedrado que recorrer. Una economía por reflotar y un sistema de seguridad social por hacerlo sostenible sin desmejorar su calidad... La minería sale de la ecuación como generador de riqueza, pero hay que buscarle sustituto. Los opuestos a esta industria se inclinan por la generación de ingresos con el ecoturismo y es a ellos a los que hay que involucrar para fomentar esta estrategia. ¿Qué vamos a ofrecer y cómo lo vamos a vender? La industria minera marcó su potencial con un 5 por ciento del PIB y la generación de siete mil empleos directos, 40 mil indirectos y una derrama de millones de dólares en servicios y compras a pequeños empresarios y productores. Es importante que todas nuestras grandes mentes se sienten a meterle cabeza junto a los inversores en turismo, para superar esas cifras que nos deja la minería. Hoy estamos celebrando el triunfo sobre la minería, pero después de la resaca viene la realidad. No podemos dejar perder el grado de inversión; no podemos permitir que el pesimismo por el cierre de la industria minera nos sepulte. No podemos permitir que el discurso derrotista nos embargue y suma el país en una gran depresión. Invitemos a Brad Pitt, a Greta Thunberg y a todos aquellos que tienen una voz que resuena en el mundo, para que nos ayuden a volver a Panamá el país más atractivo del mundo. Hay que hacerlo ya, en caliente, para superar todos estos obstáculos que nos presagian. Quedarse en la celebración es un error. ¡Así de simple!