Para un día especial

El 8 de diciembre en Panamá es muy especial, porque esta fecha tiene para cada persona un significado diferente. Cada quien lo expresa de manera distinta, aun en el seno familiar. Para unos, su cariño, sus caricias, sus consejos… Para otros, su espíritu emprendedor y de lucha; su constancia y su dedicación… Para el que la tiene viva, para el que la tiene enferma, para el que ya no la tiene… Los significados son múltiples y cada uno con gran importancia. Hay quienes solo tienen recuerdos, porque hace años que los dejó. Recuerdos que sobresaltan con chispazos de su olor o su ternura. De su sazón o sus ocurrencias… ¿Quién no recuerda sus guisos o sus caricias? Sus manos suaves frotando un brazo que se respó tras la caída de una bicicleta o sanando una herida en una pierna por una imprudencia en los corrinches con los amigos. ¿Quién no llegó de la escuela y su deseo más grande fue darle un beso en la frente o la mejilla y decirle te quiero…? Sí, son muchos significados, pero no de definición, sino de recuerdos envueltos en nuestra memoria que revolotean en momentos inesperados… Recuerdos que nos llevaron a un enojo, pero con el tiempo, comprendimos que su amor era tan infinito que hacía lo tenía que hacer para protegernos. Todos tenemos un significado de la palabra madre, significados que tienen un gran valor. Hoy las recordamos, las amamos, las admiramos. Y es que somos lo que somos, porque nos dio amor, nos dio guía, pero sobre todo, nos dio la vida. ¡Así de simple!