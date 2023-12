¿Qué esperamos?

Es fácil criticar lo que no se ha hecho, pero eso no resuelve los problemas a futuro

Estamos en plena campaña electoral y en escasos siete meses un nuevo gobierno entra en funciones. En el camino hay ocho candidatos presidenciales, pero de ellos desconocemos aún ¿cómo van a enfrentar el problema económico? que nos causa la salida de la ecuación de la actividad minera. Hasta ahora no nos han dicho cómo enfrentarían la posible pérdida del grado de inversión y cómo sería su generación de empleos. Si se le pregunta a cualquier panameño ¿cuál considera que debe ser la obra de infraestructura que debe realizarse en el próximo quinquenio?, es muy razonable que la gente le diga que el cuarto puente sobre el Canal. La pregunta es ¿qué candidato lo tiene como una obra prioritaria en su plan de gobierno? Si uno de los problemas que tenemos los panameños es cómo hacer sostenible el programa de pensiones y jubilaciones, todavía no se le escucha a ninguno de los candidatos su opinión sobre este asunto. Es fácil criticar lo que no se ha hecho, pero eso no resuelve los problemas a futuro. Algo que sí se vio en la reciente campaña política de los argentinos, fue que el entonces candidato Javier Milei les dijo sin tapujo que iba a eliminar subsidios, que iba a cerrar el banco central o gastar solo lo que Argentina produce. Lo dijo con antelación, lo advirtió y los argentinos sabiendo lo que les prometía lo votaron y ganó Milei. Nuestros candidatos tienen que sincerarse y decirnos qué van a hacer. Tienen que hablarnos con la verdad, porque no queremos sorpresas. ¡Así de simple!