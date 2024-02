Hay problemas que vienen de arrastre. Que al principio no representaban un peligro para la sociedad, pero con el tiempo esto está por explotarnos en la cara. Y lo triste es que por politiquería no se resolvieron en su momento. Es el caso de la educación, cuando en 1979 se planteó una reforma integral y terminó siendo desechada por una huelga que la aniquiló. Las consecuencias de aquella mala decisión se ven hoy cuando nos preguntamos ¿por qué un estudiante de los 50, 60, 70 u 80, salía mejor preparado que uno de hoy?, cuando no contaba con la tecnología que permite llevar a cada estudiante una biblioteca en el bolsillo y cuando nadie usaba computadoras ni impresoras como ocurre en este momento. Este solo hecho nos debe avergonzar, porque una mala decisión nos ha sumido en una debacle del conocimiento en la preparación de nuestros hijos. Pero todo se puede enderezar si tenemos voluntad. Llegar a un acuerdo nacional en temas como la educación, la seguridad social, el agua, la basura y la constitución, es fundamental para nuestra democracia y para el desarrollo de nuestra sociedad. Porque son problemas fundamentales que nos afectan a todos y por ende la solución debe partir de un acuerdo. Y ese acuerdo nacional es clave para el futuro de Panamá, por tanto postergarlo no es opción. ¡Así de simple!