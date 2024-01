Algo no cuadra

Las cifras varían en las diversas informaciones que hay publicadas, pero en promedio, dicen que hay unos 850 mil estudiantes en escuelas y colegios públicos del país. En el inicial hay 122,499 estudiantes y 4,159 docentes. En primaria hay 400,505 estudiantes y 17,644 docentes y en premedia y media 327,088 estudiantes y 29,304 docentes. Estas cifras indican que en la educación inicial hay 29.5 estudiantes por docente; en primaria 22.7 estudiantes por docente y el premedia y media el promedio es de 11.16 alumnos por docente. La media internacional sugiere 26 estudiantes por docente en secundaria y en inicial no más de 8 alumnos por docente y en primaria 14. Cuando se observan las estadísticas en Panamá, la realidad es que los números no cuadran, porque aquí tenemos más profesores para atender estudiantes de premedia y media y hacen falta maestros para atender a la población estudiantil inicial y de primaria. Esta distorsión no es de ahora, sino que viene de hace años. Lo peor es que estos números son cifras registradas, porque en el campo parece que hay otro gran problema, pues hay escuelas y colegios donde hay demasiados estudiantes por aulas, aunque el presupuesto sugiere que le estamos pagando a docentes nombrados. ¿Dónde están? Panamá está invirtiendo dinero suficiente para tener una educación de calidad. Nuestro problema es que ese dinero quizás está empleando una burocracia que, al parecer no está en las aulas o al menos, donde debiera estar. ¡Así de simple!