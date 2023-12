Alumbrar América

El 24 de febrero de 1849 vio la luz The Panama Star. Nació en inglés, producto del esfuerzo de dos estadounidenses que querían conmemorar el natalicio de George Washington primero y luego lo siguieron como pasatiempo para informar sobre la llegada de los barcos en Colón y Balboa, cuando no había canal y todavía no se había inaugurado el ferrocarril transístmico. De aquella fecha hasta hoy han pasado casi 175 años y ese pequeño panfleto se convirtió en el diario más importante y relevante de Panamá. En estos momentos, cuando el mundo atraviesa por una metamorfosis y las personas tienen la capacidad de comunicarse de una forma tan sencilla, pero a la vez compleja, las empresas periodísticas tienen que adaptarse, para servir a esos millones de usuarios que requieren información fidedigna y contextualizada que los ayude a tomar decisiones. Bajo esa premisa y con el norte de seguir sirviendo a la sociedad panameña, La Estrella de Panamá apuesta por la innovación tecnológica con un nuevo sistema editorial para nuestra página web, para seguir llevando con mayor eficiencia esa información que requieren nuestros usuarios para mantenerse bien informados. Pero vamos más allá, porque este emprendimiento tecnológico busca impactar toda América Latina de manera que este diario no solo es el más antiguo de nuestro país, sino que es el primero que se hace desde Panamá para informar a toda América. Nuestros pasos son pausados, pero con aplomo. Desde 2006 emprendimos un proceso de cambios en la forma de hacer periodismo y ello nos ha ganado la credibilidad de la sociedad. Somos el diario más premiado y el éxito de La Estrella, es el éxito de Panamá. Ahora no solo tenemos un Canal que le sirve al mundo, también tenemos una estrella que alumbra a toda América a partir de hoy. ¡Así de simple!