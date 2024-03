Basura y reciclaje

El problema de la basura es grave en el país, pero más grave es la desidia de la propia sociedad. Por las redes circula un meme que dice una gran verdad. Se trata de un niño que ve unos hombres y un camión y espeta: “Papá, los hombres de la basura”. El papá le corrige: “No hijo, esos son los hombres de la limpieza; los de la basura somos nosotros”. Y se trata simplemente de eso, que la basura es de la sociedad. Solo en la ciudad de Panamá se generan diariamente casi tres mil toneladas de basura y en lugar de aminorar esa cantidad, la incrementamos año tras año. Los propios ciudadanos no estamos conscientes de que podemos ayudar a mitigar el problema de la basura con la sola decisión de minimizar la generación de desechos. Es más, hay muchas barriadas de clase alta que tienen sus propios servicios de recolección de basura, pero en esas mismas barriadas no hay, o muy pocas lo tienen, de un sistema de reciclaje. La basura va revuelta y así llega al vertedero. Aquí hay candidatos que se han desgañitado diciendo que van a resolver el problema de la basura, pero no envían un solo mensaje a la gente que el problema empieza con la reducción de desechos desde el hogar, la oficina o la escuela. Es cuestión de solo cambiar la percepción de cómo entendemos este asunto. En pocas palabras, hay que ser como el papá que le dijo al niño: “No hijo, esos son los hombres de la limpieza; los de la basura somos nosotros. ¡Así de simple!