Lo hemos advertido desde hace años. El proceso electoral de 2024 no es más que el paso de un gobierno a otro, más no la transición de un estado subdesarrollo a uno camino al desarrollo. Y es que para desarrollar el país, antes que una elección general se necesita un nuevo Contrato Social que establezca reglas claras y pesos y contrapesos. Y lo que vemos en esta campaña confirma la degradación de la política partidista, donde la zancadilla reemplaza la propuesta coherente. Casi nadie toca los problemas modulares y si bien hacen amagos sobre el tema constitucional, no dicen qué proponen. El objeto de la contienda no es el desarrollo de la sociedad, sino el manejo de la cosa pública. Ya varios candidatos hablan de constituyente, pero no apoyaron con firmeza la quinta papeleta. Es decir, no parece un compromiso serio que tienen en sus planes, sino solo un decir para quedar bien. Pero Panamá merece un cambio radical y ya el magistrado Eduardo Valdés ha coincidido con los planteamientos que ha hecho este diario sobre la adopción del sistema francés como fórmula para tener un sistema que nos permita enrumbarnos hacia el desarrollo. Los candidatos deben replantear esa campaña de zancadillas por una de propuestas reales para el desarrollo. Y es que seguir como vamos, es seguir en el error. ¡Así de simple!