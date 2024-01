Panamá está en una etapa de relevo. Quizás el general Omar Torrijos se adelantó en los setenta, cuando anunció el proceso revolucionario y el relevo generacional. Y es que el relevo generacional está exigiendo su espacio hoy con una juventud que representa un tercio de la población votante de Panamá. Por Argentina, un Milei encantó a la mayoría de los votantes con su propuesta libertaria y el anarcocapitalismo, que no es más que un modelo económico que tiene una mínima intervención del Estado. A los argentinos no les fue muy bien con ese modelo impuesto por el kirchnerismo donde el Estado mantiene la propiedad privada, pero crea una inmensa burocracia y fondea con susbsidios a los que denomina “más necesitados”. Los chinos, con el modelo de comunismo puro en su economía, descubrieron luego que nos les funcionaba y pusieron en marcha las “join ventures”, que no es más que un inversionista extranjero se hace socio en una empresa estatal y ponen a funcionar el negocio. Los chinos, bajo este esquema, han logrado abrirse en el libre mercado, pero manteniendo una fuerte intervención estatal. Panamá tiene un modelo agotado y necesita migrar hacia un nuevo enfoque económico. ¿Qué se va a hacer con el Idaan? ¿Qué hacer con los Bingos Nacionales?, empresas que pierden mucho dinero. Los jóvenes nos lo exigen respuestas y sería bueno que los candidatos presidenciales nos digan hacia dónde van. Hay que construir para el futuro y no solo llegar al poder para darnos más de lo mismo. ¡Así de simple!