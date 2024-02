Daño sonoro

Muchos de los padres de hoy en día hacen de la vista gorda cuando sus hijos pasan horas y horas frente a la pantalla; no son capaces de dimensionar las consecuencias. No hace mucho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha hecho una contundente revelación que ha sacudido a más de uno. Alertó que todos los gamers del mundo podrían sufrir pérdida auditiva irreversible o tinnitus, ya que los niveles de los sonidos cuando juegan superan por mucho los límites de seguridad permitidos. Este es un hallazgo que merece atención. La evidencia demuestra que la duración de la exposición al ruido, vinculada al modo y la frecuencia de acceso, ya se ubica en un escenario preocupante. Es imperativo entender que los jóvenes son especialmente vulnerables debido al tiempo que invierten en dispositivos personales de escucha, como teléfonos inteligentes, auriculares y audìfonos, y al hecho de que visitan con mayor frecuencia lugares donde se escucha música a alto volumen (discotecas, conciertos). Los padres y representantes deben fiscalizar y limitar el tiempo de juego para que sus hijos no se expongan a niveles de sonido dañinos. Esta alerta sonora debe discutirse sobre la mesa, especialmente ahora, cuando todos estamos embelesados por la era digital. Hay que cuidar la salud y la de los nuestros. Prevenir es necesario.