Desperdicio de comida

Las cifras alarmantes dadas a conocer esta semana obligan a mirar de cerca lo que pone en jaque a la seguridad alimentaria. Los hogares de todo el mundo desperdiciaron el equivalente a más de 1.000 millones de comidas cada día durante 2022, mientras 783 millones de personas padecían hambre y un tercio de la humanidad atravesaba una situación de inseguridad alimentaria. Esta realidad es una tragedia en todo el planeta, lo que impide garantizar la nutrición de la población. No somos conscientes de lo que desechamos y cómo lo hacemos y por ello urge una transformación en este aspecto. Es sabido que en muchos hogares de todos los países, incluidos los de Panamá, no se logra alcanzar las tres principales comidas para lograr una buena alimentación. Muchas familias tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas: el desempleo, la informalidad, el acceso limitado a bienes y servicios, la inflación, los efectos climáticos son algunos de los factores que vulneran una buena nutrición y por ende afectan el bienestar social y la salud de la población. Hay que poner principal atención en la niñez. Los efectos de la mala alimentación sobre los niños son inmediatos: perjudica el desarrollo cerebral, interfiere con su aprendizaje, debilita su sistema inmunológico y aumenta el riesgo de infección y, en muchos casos, ocasiona la muerte. Hay que ejecutar acciones que combatan la hambruna y el desperdicio: menos retóricas en debates y más ejecución es imperativo. Es necesario invertir. Con hambre no hay progreso.