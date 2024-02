En una sociedad pluralista es común el disenso sobre la forma de ver cualquier problema. Un ejemplo es cómo ven los trabajadores el tema de las jubilaciones y cómo lo ven los empresarios. Son posiciones disímiles, pero a nadie se le ocurre ofender al otro por esas diferencias. Y es justo lo que ocurre en una sociedad moderna. Aquí tenemos muchos asuntos en los que la diferencia sobre cómo enfrentarlos es común. El peligro es que nuestras diferencias se lleven a tal extremo que impidan resolverlos. Desde la antigüedad, cuando existía disenso sobre un problema, era común abordarlo a través del diálogo y de esa manera se arribaba a un consenso. Panamá está llena de disensos, pero el peligro que nos amenaza no son esas diferencias, sino que unos no quieren el diálogo, sino la imposición de sus argumentos. Es triste ver que cuando la diferencia se expone, los insultos tiñen el ambiente contra esa otra manera de pensar. Lo irónico es que gente que se vanagloria de demócrata, termina siendo autoritaria. Se vio con el tema minero, donde aquel que manifestaba su opinión favorable a la minería lo tildaban de “vende patria”. Ese no es el Panamá que debemos construir, porque los disensos son el motor para llegar a acuerdos robustos, pero no así el autoritarismo que lleva hasta la pérdida de la libertad. Permitamos el disenso y encontremos el camino al diálogo para llegar a acuerdos y al consenso. Hacer lo contrario es estar en el error. ¡Así de simple!