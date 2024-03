Panamá tiene un grave rezago en educación. Y el problema es de vieja data, porque desde 1979 damos tumbos. Para esas fechas, en pleno Proceso Revolucionario, se intentó hacer la gran reforma educativa, pero la dirigencia docente de la época no lo permitió. Pero tampoco lo ha permitido las décadas subsiguientes y hoy estamos culpando a uno u otro gobierno por el problema. La educación tiene dos graves deficiencias: estudiantes con carencia de capacidad para asimilar una educación de calidad y docentes con carencia para enseñar esa educación de calidad. Tal es el punto que mientras en los países desarrollados se enseña el método por competencias, aquí seguimos con el método memorístico. Y peor aún, el mismo docente es quien da la clase, el que hace la prueba, el que califica la prueba. Es decir, no hay pares que entren en escena en alguna de las partes del proceso enseñanza-aprendizaje. La educación es un asunto de la sociedad y necesitamos elevar la capacidad comprensible de los estudiantes y tener docentes con capacidad de enseñar educación de calidad. Y no se trata de culpar a uno u otro; de lo que se trata es de capacitar a los docentes y fortalecer la formación neuronal de nuestros niños para que puedan asimilar esa educación de calidad. Ambas cosas van de la mano para resolver el rezago educativo. ¡Así de simple!