El regreso de Gabo

En tiempos de tanto ruido, filtros de redes y desinformación, ha irrumpido el maestro que ha iluminado, sacudido e influenciado a través de su literatura. Y eso hay que celebrarlo y aprovecharlo. Hace unos días –el 7 de marzo exactamente– cumpliría Gabriel García Márquez 97 años, y ha sido en esta fecha en la que fue lanzada su novela póstuma: ‘En agosto nos vemos’. En palabras de su hijo, el libro –leve, pequeño y legítimo– es una novela llena de melodías, tan necesarias ahora. “En toda la obra de Gabo hay música. Estoy pensando en la vitrola que llevan a Macondo. En la boda de ‘El amor en tiempos del cólera’ suena la sonata para violín de César Franck. Pero creo que esta es la novela con más música. Él era así, un melómano que hablaba todo el tiempo de música. Boleros, vallenatos, ‘jazz’, música brasileña, música española, Perales, Serrat, Rocío Durcal...”, dijo a “El Mundo” Gonzalo García Barcha. Todos están hablando de García Márquez. Las publicaciones hechas en el mundo digital y periodístico atestiguan el entusiasmo con que se recibe una novedad de uno de los escritores, por no decir el más, importantes de la literatura en español. ¿Quién no querría leer lo último que intentó escribir García Márquez? Es una excusa perfecta para sumergirnos en la lectura. A los lectores activos y a los no tanto, un llamado urgente: Recordemos que se necesita más luz de mesa de noche alumbrando páginas y menos led de pantallas. La palabra escrita nos da libertad. Somos lo que hemos leído. Siempre será gratificante leer a García Márquez.