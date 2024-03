El soberano manda

Resulta risible una demanda la inconstitucionalidad contra la resolución del Tribunal Electoral que ratifica la candidatura de José Raúl Mulino a la Presidencia de la República. Y es que si Mulino no hubiese recibido el respaldo que está recibiendo, esta demanda no se hubiese impulsado. En pocas palabras, no es que están en desacuerdo con la candidatura en sí; lo que quieren es evitar que gane. El problema es mayúsculo, por cuanto comprueba que lo que se pelea en estas elecciones no es más que el poder para usufructuar de la cosa pública. Los magistrados de la Corte Suprema tienen ahora la enorme responsabilidad de actuar como la sociedad lo demanda y en este caso es ni siquiera admitir tan descabellado propósito. En Estados Unidos, las autoridades de Colorado decidieron sacar al favorito Donald Trump, para que no apareciese en las papeletas electorales, pero el Tribunal Supremo rechazó de plano tal propósito. Y es que no se trata ya de una decisión de ganar en la mesa lo que no puedes ganar en el campo. Mulino o cualquiera de los otros siete candidatos presidenciales, deben someterse al electorado, el soberano, que es el pueblo, quien es el único que tiene potestad para decidir quién gana el 5 de mayo. La Corte debe no admitir el recurso y de una vez por todas, hacer que estas elecciones sea cuestión de los votantes y no de grupos interesados en el control del poder. ¡Así de simple!