Panamá pierde a un hijo suyo a los 88 años. El que observaba y escuchaba. El que con pluma voraz y popular escribía el sentir, la queja, la denuncia de su gente –“clavándose su sombrero”–. El que vivió sin medio y con orgullo, desbaratando la censura y los tiempos convulsos de la dictadura. El hombre delgado, de voz aguda y de cabeza compositiva envidiable. El del sentido del humor único. El poeta, el cronista, el trovador. Pedrito Altamiranda fue uno de los cantautores más queridos de nuestro país, por no decir el más, aunque lo sea. Quiso siempre hacernos gozar a través de sus melodías porque entendía –muy bien– la esencia del pueblo. “El panameño es alegre, es una persona muy especial que se entrega y conserva su honestidad. No es hipócrita (...) es una de sus grandes cualidades”, decía Altamiranda en una entrevista en una televisora nacional. Así nos veía, así nos quería. Aparte de la indudable pérdida artística, irreparable y dolorosísima, se va una persona excepcional, de una sensibilidad y una humanidad superlativas, que nada tenía que ver con convenciones sociales o superficialidades. Siempre pensaremos ‘que no hay nadie como tú, mi pana (...) con tu espíritu vacilón’. Echaremos de menos su alegría pícara. Ya no queda nadie como él, voz afilada. ¡Que suenen los cueros en el lugar donde vivirás tu carnaval! ¡Hasta siempre, Pedrito! ¡Gracias por hacernos gozar!