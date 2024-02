Entre algunos planteamientos de Bukele está la integración de toda Centroamérica. La pregunta es ¿si eso será posible? Y es que la integración, tal y como se conoce hoy la Unión Europea, plantea una serie de requisitos. A través del Tratado de Maastricht de 1992, se adoptaron los requisitos para formar parte de la unión que se reducen a cualquier país europeo puede formar parte siempre que respete el estado de derecho y los principios de libertad, democracia, derechos humanos y libertades fundamentales, además del libre mercado. Centroamérica está conformada por siete países (Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) y tiene una población de 55 millones de habitantes, de los cuales 27.8 millones son mujeres y 27.5 son hombres. De los seis países, dos (Panamá y El Salvador) tienen como moneda de curso legal el dólar estadounidense. Tienen un ingreso per cápita variable, donde fuera de Panamá, Costa Rica ronda los 14 mil dólares, mientras que los otros cinco países (Belice, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras) tienen un ingreso per cápita de menos de siete mil dólares, siendo el más bajo el de Nicaragua. Panamá supera los 20 mil dólares. Pero aun con todas estas diferencias, es posible una integración como la plantea Bukele, lo único que hay que hacer es establecer un tratado con los requisitos claros como el Tratado de Maastricht y no la caricatura de integración que hoy tenemos con un cuestionado Parlacen. Para lograr la integración que plantea Bukele, primero hay que trabajar con seriedad y solo sería esto posible si hay seriedad. ¡Así de simple!