Hay quejas recurrentes sobre la conformación de la Asamblea Nacional a través de los circuitos electorales. La Constitución solo habla de circuitos y es la ley la que los establece. Pero algunos leguleyos aducen que para cambiar el sistema de circuitos, hay que hacerlo a través de un cambio constitucional que no termina produciéndose aunque cada quinquenio es promesa. Pero leyendo a profundidad, sí, a través de la ley se puede configurar el circuito electoral y en vez de ser tan pequeños como los que tenemos, la propia ley puede establecer sean, por ejemplo, provincial. El otro tema que entra en interpretaciones es el de la segunda vuelta. Hay quienes sostienen que sí se puede hacer desde la ley y no es necesario un cambio constitucional, porque si se lee lo que dice la Constitución -que el presidente será elegido por mayoría- se desprende que la ley puede reglamentar qué tipo de mayoría sería. Hay mayoría, simple, mayoría calificada, mayoría absoluta, así que según ese criterio, no sería necesario un cambio constitucional. Para dar mayor estabilidad y firmeza a la segunda vuelta, sin embargo, convendría que se constitucionalizara. Pero ese es un proceso más largo. Es un asunto de interpretaciones, pero necesariamente tenemos que entrar en ese debate, si no queremos que el país vaya a la deriva. Necesitamos estabilidad, con presidentes que representen la gran mayoría y diputados que sean electos por la voluntad popular y no a costa del clientelismo. ¡Así de simple!