La Corte se politizó

Muchos catalogaron como algo extraordinario el fallo de la Corte sobre el contrato minero y le dieron un espaldarazo aduciendo que un órgano, otrora carcomido con denuncias sobre tráfico de influencias, se atrevió a fallar contra un contrato del Ejecutivo. Les dio luces sobre cómo el Judicial podría empinarse para que los panameños pudiésemos empezar a enderezar este país que cada día sucumbe ante la corrupción y la narcopolítica. Pero ahora la Corte Suprema de Justicia sacó sus dientes y está en un laberinto que podría simplificarse con la típica expresión de “lo que hace con las manos lo destruye con los pies”. El caso New Business, de acuerdo con los cálculos de abogados curtidos en esas lides y con experiencia sobre los procesos similares, daban cuenta de que la apelación ante el tribunal superior y la posterior casación superaba mayo de 2024. Pero la Corte, en lugar de seguir dando muestras de sabiduría y aplomo, decidió estar al servicio de lo político y a una velocidad inimaginable ha convertido el caso New Business en un tiro de gracia a la esperanza de Panamá. Y la peor muestra la da una funcionaria que se negó a dejar ver el expediente del caso a un abogado acreditado, aduciendo “órdenes superiores”. No se trata de si es culpable o no; de lo que se trata es de cómo la Corte se presta para los cálculos electorales. Ese no es el Panamá que queremos, porque esto demuestra que si los magistrados se prestan para estos acuerdos al servicio de lo político, significa que lo harían en cualquier caso, dependiendo no de la justicia, sino de su conveniencia. Triste realidad. ¡Así de simple!