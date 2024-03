La moda política

La reelección de Putin en Rusia es más que eso; es la nueva moda política, donde el presidencialismo se convierte en un sistema monárquico, pero con elección de por medio. En pocas palabras, Putin no es un presidente; es el Zar o el Rey de Rusia. Lo es también Ortega en Nicaragua, Bukele en El Salvador, Maduro en Venezuela y Petro que allana el camino. Los presidentes que respeten el orden establecido, la Constitución y la ley, son especies en extinción, porque ahora estos nuevos reyes no les importa sacar del camino a sus principales adversarios, con la muerte, el destierro o la prisión, si es necesario. El mundo hoy vive una de las transformaciones más profundas, pero en Panamá solo le prestamos atención a lo que pasa en Gaza y Ucrania. Sin embargo, la confrontación bélica está en Chad, el Congo, Somalia, Sudán del Sur, etc. En África están 7 de los 10 mayores campos de refugiados del mundo. Lo que vemos en noticieros es solo una pequeña porción de la realidad mundial, y de cuya transformación no somos conscientes. América tiene que despertar y empezar a mirar el mundo más allá de Estados Unidos y Europa. Panamá, que una vez tuvo un papel protagónico mundial, tiene suficientes hombres y mujeres capaces de orientar sobre esta nueva realidad que vivimos y advertir de los peligros que se ciernen sobre nosotros. Necesitamos hacernos sentir y hay una gran oportunidad hoy, ante el vacío que existe en América Latina. Si queremos ser grandes, tenemos que pensar como grande. ¡Así de simple!