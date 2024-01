En Panamá tenemos una población entre 18 a 30 años conocida como Millennials, que asciende a casi 700 mil personas. El estudio titulado “Los Millennials de Panamá: sentido de pertenencia e identidad nacional en una sociedad globalizada”, elaborado por el Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá, revela qué quieren estos jóvenes. Esos muchachos no se identifican con los políticos, ni con los sindicatos o con organizaciones no gubernamentales; no los tragan. Creen en Dios, en la familia, en su país y el respeto a la naturaleza. Son casi un tercio de la población votante en el país, lo que dice mucho sobre el peso que tendrán en las elecciones. Este día se conmemoran 60 años de la gesta del 9 de enero de 1964 y justo ahora, los jóvenes se manifestaron en las calles en contra de la explotación minera. Hay ocho candidatos presidenciales y solo uno supera, a título personal, la barrera del 20 por ciento de aceptación popular. Significa que no están llegando a los jóvenes. No hacen clic. Sus discursos anticorrupción son vacíos. Sus discursos pro ambiente son vacíos. Sus discursos sobre un nuevo Panamá es vacío... En pocas palabras, los jóvenes quieren cambios: Ganar salarios adecuados que les permita su independencia y para garantizar una jubilación digna para vivir bien. Así como lo hicieron en 1964 que mandaron un mensaje claro sobre un país sin quinta frontera, hoy los jóvenes están mandando un mensaje claro sobre la nueva sociedad en la que quieren vivir. Los candidatos deben reajustar sus estrategias si los quieren sumar. ¡Así de simple!