Cada quinquenio y desde hace décadas, la sociedad panameña es sorprendida por faraónicos proyectos que son puestos en marcha por los sucesivos gobiernos. ¿Importantes?, ¿prioritarios? La mayoría no está en la agenda como prioritarios, pero entran en ejecución. Otros que son prioritarios, quedan a la espera. Por eso es importante que el Instituto de Planificación haga una lista de prelación con los proyectos, en orden de importancia, de manera que el gobierno que llegue se ponga a trabajar en ellos. Lo peor es que cada gobierno viene con su agenda, sin importar la agenda de la sociedad. Esta lista de prelación debe estar alineada con el sentir social y cada proyecto debe tener un costo estimado sobre su ejecución. Un ejemplo es el cuarto puente sobre el Canal. Prioritario e importante, pero no se ha hecho. La ciudad hospitalaria, prioritaria e importante, pero pasó un gobierno para que se realizara. Hospital del Niño, hospital Oncológico, Ciudad Gubernamental, etc. Son proyectos que se necesitan. La Ciudad Gubernamental es necesaria, porque el gobierno vive en oficinas de alquiler, gastando millones de dólares innecesariamente. La carretera que una Bocas del Toro con Colón es sumamente necesaria porque se convertirá en la fuente de riqueza turística. Y así, hay una amplia cantidad de proyectos que son prioritarios para el país. El Instituto de Planificación tiene una ardua tarea por delante, solo tiene que activarse y ponerse a funcionar. ¡Así de simple!