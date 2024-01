Mano de la basura

Uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es la recolección y disposición de la basura. Y es que no hay gobierno que llegue al poder que pueda resolver este problema. Y la recolección y disposición de la basura tiene que ser un asunto prioritario y en el mundo hay muchos métodos, fuera del convencional de los camiones recolectores y los vertederos. Urge establecer un plan nacional de recolección de desechos, que se clasifiquen desde el hogar: orgánicos, vidrio, cartón, hierba, plásticos, etc. El otro asunto es la disposición final. La política debe ser que el mínimo de los desechos llegue a los lugares de disposición final, porque con la clasificación se puede practicar el reciclaje a su máximo nivel. La basura como hierba o troncos, cáscaras, etc, puede usarse para compostaje; el vidrio y el plástico y el cartón y papel a su nuevo uso, etc. Solo quedaría el manejo de desecho orgánico que también tiene fórmulas exitosas en otros lares. El gran problema panameño es que queremos seguir con los famosos vertederos donde se tiene que invertir grandes sumas de dinero y al final terminamos creando un gran foco de contaminación como Patacón y otros vertederos en el país. Es prioritario que los candidatos nos digan, por lo menos, que van a poner un plan en marcha para el manejo de la basura y cómo sería, porque solo con eso ya hay ganancia. ¡Así de simple!