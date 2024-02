Migración a agenda

Darién es una tragedia y de eso ya no hay duda. La selva se ha convertido en la ruta irregular que toman los miles que se abrazan al último de sus anhelos: el americano, y en esa infernal travesía cientos pierden la vida. Pero ya sabemos que los caminantes prefieren ese mortal riesgo a seguir soportando la crueldad de los gobiernos autoritarios de sus países. De acuerdo con las declaraciones de Samira Gozaine, directora de Migración, del 1 de enero al 5 de febrero de 2024, 40.739 migrantes han ingresado a nuestro país y se prevé que este año alcance una cifra récord. Entendamos que la migración irregular está aquí para quedarse, y a este fenómeno se suman otros graves problemas en los que interviene el crimen organizado. Algunos países han pretendido frenar la ola migratoria con el endurecimiento de la imposición de visas y, a simple vista, lo que se ha generado es más rutas irregulares y más movimientos de gente. Por ello, ya que estamos en plena campaña electoral es necesario que los candidatos presidenciales consideren este asunto como prioritario en su plan de gobierno. A Panamá le toca seguir gestionando el conflicto de la mejor manera, de modo que afecte lo menos posible a su gente. El problema se debe abordar con realismo y perspectiva de futuro. Panamá no es el destino, es la ruta de tránsito y no podremos zafarnos de ello.