No es dinero, es credibilidad

La credibilidad es la cualidad más valiosa de un medio de comunicación social. Y ella se gana, ofreciendo a sus lectores, televidentes o radio escuchas, información de calidad que les ayude a la toma de decisiones. Panamá vive hoy un proceso electoral y cada medio de comunicación ha trazado, a su conveniencia, sus planes de cobertura de la campaña política. Los principios de La Estrella de Panamá son inquebrantables, en el sentido de cubrir los hechos tal y como ocurran. Solo sienta posiciones en sus editoriales. Esa suma de principios le ha ganado a La Decana el prestigio de sumar a una gran cantidad de columnistas que aportan, con sus opiniones, otros ángulos para analizar la información. Y en esta campaña política le damos oportunidad a todos, ya sean de izquierda, de centro o de derecha, porque al final, la decisión es del soberano, que es el pueblo. Hemos sido cuidadosos en respetar a todas las campañas políticas, incluyendo en nuestras caricaturas. El 5 de mayo se sabrá quién gana, pero para nosotros es solo un cambio más de gobierno, ya que desde estas líneas hemos advertido que si no se cambia el sistema presidencialista que tenemos, Panamá seguirá sumida en el subdesarrollo. Bajo esos principios, no importa el dinero que ofrezcan para que se publique esto o aquello, a fin de favorecer o perjudicar a alguno de los candidatos o candidatas. Porque no se trata de dinero; de lo que se trata es de principios y de nuestra credibilidad. ¡Así de simple!