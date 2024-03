Hoy es el día de la fiesta más importante del calendario cristiano. Es cuando se celebra el triunfo de Jesucristo sobre el pecado y la muerte. En la Pascua se invita a vivir una vida nueva. En tiempos de tanto bombardeo político, de falsos debates, y de discursos vacíos, sentir la alegría pascual es salvación. Es un momento que nos invita a la unión y a la esperanza. Nos invita a creer. Es un día que apela a la conciliación y a buscar salidas por el bienestar del mundo. También es un tiempo propicio para rescatar los valores que como sociedad hemos perdido. Por ejemplo, el respeto que debe ser el factor que marque el rumbo de esta civilización dominada por la vorágine inmediatez y la intolerancia. Hay que fomentar naciones diversas, inclusivas. Otro valor es la solidaridad que cada vez se hace más necesaria. Una educación basada en el respeto y la colaboración es la clave para formar adultos sensibles y solidarios. Tengamos en cuenta que la solidaridad se manifiesta de forma espontánea y libre, si así no fuera dejaría de ser un valor. Reconocer y defender los valores universales, los derechos humanos y la dignidad es impostergable. Hay que entender que alimentar los discursos de odio puede tener consecuencias gravísimas para nuestro país. El Domingo de Resurrección despierta y no da otra oportunidad. No lo olvidemos ¡Felices pascuas!