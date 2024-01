Pensiones dignas

Cierto que hay un problema y serio en el programa de pensiones de la Caja de Seguro Social. Pero cierto es también que hay que arreglar ese problema con soluciones que dignifiquen el último tramo de vida de todo trabajador. En pocas palabras, afectar la economía de los pensionados y jubilados, ni siquiera debe pasar por la mente de los analistas sobre este tema. Es claro que los aportes en conjunto de patronos y trabajadores no cubren las jubilaciones, porque este sistema solidario se agotó al no existir la proporcionalidad de tantos trabajadores por jubilado, como ocurrió al inicio de la Caja de Seguro Social. El sistema individual, donde cada trabajador ahorra para su jubilación, tampoco es el mejor modelo, porque hay jubilación hasta donde alcance la plata. La solidaridad, empero, hay que verla más allá. Usemos el modelo noruego, donde tienen un gran fondo de pensiones que se nutre de las concesiones para la extracción de petróleo. En el caso panameño, también podemos tener ese gran fondo de pensiones que hubiese sido ideal que se nutriera de las concesiones por la extracción minera, pero como se decidió por la moratoria, bien puede crearse a través del aumento del ITBMS por artículos suntuosos (Un TV hasta 50 pulgadas paga 7%, pero de más tamaño 12%) y ese remanente que vaya al gran fondo. También la Caja puede diversificar y emular a la Empresa Pública de Medellín, que administra desde la generación hasta la transmisión eléctrica y por qué no, un banco de jubilados... Ideas creativas hay, solo hay que esperar que los candidatos presidenciales nos sorprendan con sus neuronas. ¡Así de simple!