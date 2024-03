Recta electoral

Solventado el caso electoral de Martinelli que tenía empantanado el proceso, independientemente de que haya gustado o no la decisión, lo cierto es que el país entra en una recta de la contienda política. Y más allá de Martinelli, Panamá tiene serios problemas por resolver, para seguir siendo una economía pujante y la que más crece en la región. Está de salida la Caja de Seguro Social, que fuera de la solución clásica de aumento de cuotas, aumento de edad o aumento de aportes, quien haga propuestas innovadoras podrá tener una oportunidad con el electorado. Y es que la Caja es un ente muy sensible para la sociedad y requiere de soluciones extraordinarias para hacer que nuestros padres, tíos, hermanos o abuelos, tengan jubilaciones dignas. Pero también está la minería, porque si bien hay un fallo de la Corte y hay un plan de cierre, lo cierto es que este es un tema aún por resolver. La sociedad tendrá también que tomar una decisión y esta le toca llevar adelante al nuevo gobierno. ¿Y qué decir de la Constitución? Ya sabemos quiénes proponen una Constituyente y quiénes proponen reformas, pero lo real es que los cambios a la Carta Magna se harán en este quinquenio. Hay ocho candidatos y hoy debemos preservar el proceso electoral y acercarlo más a una fiesta, que no haya más contratiempos, porque hasta lo que vivimos el lunes, ha dejado mucho qué desear. ¡Así de simple!