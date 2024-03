Reducir el gasto

Un viejo refrán dice que hay que “arroparse hasta donde llega la manta”. Sin embargo, esto no lo han aplicado los sucesivos gobiernos, porque cada año han balanceado el presupuesto general del Estado con deuda. En pocas palabras, gastamos más de lo que producimos. Y el problema es mayúsculo, porque en la campaña no hay un solo candidato que haya anunciado que va a quitar este o aquel subsidio para aliviar la carga al Estado. Por el contrario, algunos están anunciando más ayudas “a los más necesitados” y tampoco están revelando cómo van a atraer nuevas fuentes de ingresos al país. Lo que tenemos por delante es una combinación perversa de aumento del gasto sin generación de nuevos ingresos. Tampoco están hablando de reducir el tamaño del Estado, ni cómo han de enfrentar las crisis que nos están afectando nuestra economía. Lo que hay son chispazos de propuestas que no resuelven, porque la verdadera solución es la contención del gasto en lo que no produce y la inversión en lo que produce. Que nos digan que no se va a balancear más el presupuesto con deuda y, por tanto, nos arropamos hasta donde alcanza la manta. Seguir con la práctica de gastar más de lo que se produce es seguir en el error. ¡Así de simple!