Los medios y redes sociales se han vuelto expertos en el manejo de la retórica de la desinformación. Y es que la comunicación social parece hoy el conjunto de informaciones contrarias al enemigo de turno y no a favor de la sociedad para que tome sus mejores decisiones. Por ejemplo, la deuda. La información que circula habla sobre el alto endeudamiento, pero ese elemento es irrisorio si es favorable para el bienestar la sociedad. Tal es el caso de Japón. Otro ejemplo es la Caja de Seguro Social, donde se vaticina la quiebra y que la única manera para salvarla es afectar más a los trabajadores y bajar los beneficios de los que se jubilan, cuando lo que habría que fomentar es el debate sobre la sostenibilidad del sistema, pero con beneficios sustanciosos para los trabajadores y los jubilados. La migración no es negativa, cuando el país tiene un plan. En pocas palabras, un país con una natalidad a la baja necesita personal para producir y la migración es beneficiosa cuando se hace con inteligencia y planificación. Y un país como Panamá necesita con urgencia llegar a los seis millones de habitantes. La desinformación copa los espacios y muy poco se hace para el razonamiento lógico. Pero lo peor es que el daño no se le hace solo al enemigo político o al que está gobernando; se le hace a la propia sociedad. Lo ideal es que la información sirva para despejar dudas y ayudar a la sociedad a tomar decisiones, en lugar de sumergirla en el más cruel pesimismo. ¡Así de simple!