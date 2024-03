Los vaticinios deducen que quien gane las elecciones no será por mucho margen. Que estará entre 25 y 30 por ciento de los votos favorables del electorado. Si este pronóstico se cumple, el nuevo gobierno tendrá rápidamente que llegar a acuerdos para garantizar la estabilidad del país. Ya las elecciones últimas han demostrado la decadencia del proceso electoral: Juan Carlos Varela en 2014 ganó con el 39.09 por ciento de los votos; Laurentino Cortizo en 2019 ganó con el 33.35 por ciento y 2024 promete que el ganador obtendría menos del 30 por ciento. Todo indica que hay que hacer un cambio constitucional para que sea la mayoría la que elija al presidente de la república. Sin entrar en más detalles sobre todos los cambios que hay que introducir, la caída en los porcentajes del triunfo del ganador obliga a poner en práctica la segunda vuelta electoral, como está vigente en una gran cantidad de países latinoamericanos. Hay segundas vueltas que sí establecen, por ejemplo, que no necesita ir a una nueva elección si el que va en primer lugar obtiene el 40 por ciento de los votos válidos y supera por diez por ciento a su más cercano competidor. Es decir, el proceso siempre garantizaría que el que regente el gobierno no tenga menos de 40 por ciento del electorado, como lo que está Panamá en los últimos quinquenios, donde los dos últimos presidentes obtuvieron 39.09 y 33.35 por ciento, respectivamente. Independientemente de quien gane y con qué porcentaje, este asunto hay que atenderlo y la segunda vuelta es una buena alternativa para garantizar la estabilidad del país. ¡Así de simple!