Una farsa electoral

La posibilidad de un proceso electoral competitivo se esfuma en Venezuela, tal como se esperaba. Un pronóstico frustrante y lamentable. El Consejo Nacional Electoral chavista anunció hace unos días que las elecciones presidenciales se celebrarán el 28 de julio y las hizo coincidir con el día de nacimiento de Hugo Chávez. Es notorio que Nicolás Maduro pretende seducir -celebrando un acontecimiento- a una sociedad que ha padecido por más de veinte años de populismo y ruinas, a la que le ha dado la espalda y que lo aborrece cada día. Lo que en cualquier país pudiese ser un trámite cargado de esperanza y cambio, en Venezuela es desalentador. El régimen se ha encargado de aniquilar -a través de una inhabilitación- a la líder opositora que aventaja en todas las encuestas a Maduro, María Corina Machado, quien había logrado aglutinar a una oposición desgastada y dividida. La hipocresía y el lado oscuro del chavismo es cada vez más notorio y parece no tener fin. Las represiones y los presos políticos siguen subiendo, y cada día miles y miles de caminantes salen del país caribeño en búsqueda de un mejor futuro. Es necesario que la comunidad internacional no desfallezca ante la crisis venezolana. Hay que exigir unánimemente una transición democrática. Las administraciones democráticas deben ser determinantes en sus posturas, si no serán cómplices de la ratificación de un régimen que afecta no solo a ese país, sino a la región entera. Si en un país no hay elecciones libres y transparentes, lo que hay es una dictadura pura y dura.