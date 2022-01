Discurso de Don Humberto López Tirone, presidente de Iberoatur

Muy buenos días Autoridades, personalidades de la Mesa Principal, la intervención mía la he cambiado en estos minutos mientras escuchaba a cada uno de los compañeros. Es importante saber cómo hemos llegado acá. Hace ocho años decidimos visitar, ya yo no era Embajador de Panamá en España, visitar Extremadura y a mi amigo Juan José Salado, le dije voy a parar en Lisboa, ¿me puedes pasar a buscar a Lisboa?, y así fue, ¿y qué quieres hacer? Reunirme con las autoridades de Extremadura, entre ellos su Presidente, buen amigo nuestro, mientras yo fui Embajador, y plantearle algo muy importante.

En el Turismo de América Latina el Agroturismo es el niño feo de la película, los más importantes son sol y playa, los grandes hoteles urbanos y otras cosas que no tienen nada que ver. Imagínense que, en nuestro país, las referencias de Agroturismo es la Finca Lérida, mientras que las fincas del Agroturismo en América Latina y en Europa son las expresiones más puras y sencillas de las expresiones de cultura, de artesanías y de folclor en cada uno de los países.

Nos reunimos con el Presidente de Extremadura ya hace ocho años y le planteamos que era importante iniciar un movimiento que invitara a los gobiernos a darle prioridad al tema rural y al tema del Agroturismo, imagínense que me hospedaron en un hotel escuela, pero de lujo, y una hostelería de lujo. Una de las escuelas de hostelería más importantes de España y cuando Juanjo nos llevó al lugar donde iba a dormir decía Escuela de Hostelería y Agroturismo, aquí el gobierno de España, ya pone, clasifica y señala la ruta y cuando le hablamos al Presidente nos dice, es que esa es mi política y ahora que me he reelecto voy a seguir ese camino, porque realmente que me había impactado, ya que me había impactado un edificio precioso y una Escuela de Hostelería y Agroturismo realmente es interesante, ahí visitamos a varias instancias del gobierno de Extremadura pero casi yo parecía allí un Ministro de estado y era yo un pinche panameño con grandes sueños.

Y así fui, con cada lugar que el Presidente nos puso en la agenda todos con pasión hablaban del Turismo Rural y el Agroturismo, por eso lo que tu señalas de lo que se está dando en Extremadura, para nosotros cuando regresamos a Panamá y eso fue en un viaje a Angola, subimos a Lisboa y cuando regresamos a Panamá íbamos con los maletines llenos de sueños y esperanzas.

Un año después se realiza el I Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural en Extremadura, que fue un éxito rotundo, ahí participó también el Presidente y las cosas no fueron fáciles pero la Declaración como la que se va a hacer aquí, la Declaración de Extremadura señaló una Hoja de Ruta importante. Inmediatamente Guatemala se ofreció para ser la próxima sede y aquí hay personas que han estado en todos los Encuentros Iberoamericanos, y no son gente rica, hacían sus ahorros y se iban a España, se iban a Guatemala, se iban a Portugal que también fue una experiencia muy hermosa y finalmente decía yo, necesitamos un gran aliado de Costa Rica, que un gran amigo que lideriza un movimiento cooperativo muy fuerte, el no pudo ir pero envío funcionarios de él, que asumieron bajo las órdenes de él que Costa Rica era el próximo reto, eso fue hace dos años.

Para mí también se cumplía parte del ideal que fueran movimientos de base, entre ellos el Cooperativismo que se incorporara a este movimiento y así se dio. Realmente lo de Costa Rica fue impactante y esa es mi segunda patria donde siempre soy acogido con mucho cariño allá en Costa Rica…tengo padres políticos allá cuando éramos muchachitos, nos tocó a nosotros ir con muchos dirigentes de la época a pintar las calles de Costa Rica en favor de los votos del partido Liberación Nacional, y luego Rodolfo pasa a ser presidente de la Asamblea de Diputados y en una ocasión cuando luchábamos contra las reformas constitucionales que le cortaron los pies y las manos al torrijismo en este país él nos permitió, el Presidente del Poder Popular Sotero Alfonso, hablar en el parlamento de Costa Rica y que se transmitiera desde el parlamento de Costa Rica la lucha contra las reformas constitucionales.

De verdad que este ha sido un camino de encuentros de personas que pensamos iguales, que pensamos que la tierra de adentro, en las áreas campesinas, en las áreas indígenas está la fuente de riqueza y fortaleza de un pueblo.

El turismo de maquillaje que se lleva los recursos, que no se baña en regadera como los pequeños emprendimientos del Agroturismo, bien merecían que gente como nosotros en América Latina hicieran el esfuerzo, porque no solo permea hacia la economía de nuestros pueblos, sino que se incorpora a la economía de nuestros pueblos campesinos o rurales a mucha gente, desde el que maneja un cayuco, desde la cocinera, desde la artesana, desde el folclorista de verdad que es una forma de penetrar la realidad íntima de un país o de un pueblo y el agroturismo nos puso en una lucha casi religiosa, decía Torrijos que el Canal era la religión de los panameños, el de mucha de la gente que creemos en los campos el agroturismo es parte de esa religión, que es la de incorporar a la mayor cantidad de panameños olvidados por esas economías de portal, imagínense que cuando empezó esta crisis hubo un dirigente del sector de Turismo que dijo que el turismo interno no hay que abrirlo, hay que esperar que se abra el aeropuerto, y decía yo: que tenemos nosotros que esperar que se abra el aeropuerto?, con los miles y miles de carros que quieren desesperadamente ir a un lugar rural, además tienen una cama tanto para funcionarios públicos que se movían a lo largo del país, era casi como pensar que el país no se iba a mover porque no había donde albergar a estos funcionarios, así que el Turismo interno es importante, y llego a decir que el Turismo interno tenía que abrirse en el mes de octubre, cuando abría el aeropuerto, porque el Turismo interno era como reciclar el dinero de todos los panameños y el Turismo de las grandes pompas lo que hacía era traer divisas.

Es cierto, pero una cosa no negaba otra, mientras asfixiaba exactamente a los sectores rurales. Hoy después de 10 años después de luchar junto de los hombros de los que están aquí, para que los gobiernos anteriores entendieran la importancia de la ruralidad y la importancia del Agroturismo, llegó un Presidente que nos entendió, llegó una Diputada que asumió el liderazgo de esa lucha que no fue fácil, le metieron zancadillas y todo, la empujaron de una escalera, y ella luchó en forma vehemente porque esa Ley llegara al final del puerto, y cuando llegó el Presidente dijo: nosotros vamos a firmar esa ley, y de verdad esta es una herramienta como lo escucharon, una herramienta para las poblaciones campesinas, para eliminar la sexta frontera, aparte de que el agroturismo, Ministro, es el que más está comprometido con el cumplimiento de la Agenda 2030, agarra cada uno de esos 17 ODS o por lo menos 15 o 16 de esos postulados y compromisos que el Agroturismo y la ruralidad los proyectos de Turismo Rural están comprometidos en forma real.

Además yo le digo al Ministerio de Ambiente que los mejores protectores del ambiente son los dueños del proyecto de Agroturismo, porque a nosotros nos conviene que haya fauna, que haya flora, que haya bosques, que haya naturaleza, pero que también haya una lucha por alimentos más sanos, para nosotros es importante porque es una cultura de liberación, mental, espiritual hasta gastronómica, ese gran ejército de campesinos que abrazan el Agroturismo como una alternativa más de desarrollo, así que gracias Panamá, gracias Extremadura, gracias a que estos diez meses, aquí nos reuníamos, mendingábamos a ver quién paga el local, quien pagaba la alimentación pero fueron diez meses intensos de trabajo, donde cada día se incorporaban no solo organizaciones gubernamentales, los municipios, porque para mí el desarrollo del Turismo rural y del Agroturismo pasan por los municipios, ustedes son los Alcaldes, los que deben asumir e implementar en sus territorios todos los proyectos de Agroturismo dentro de toda la diversidad, los representantes de corregimiento.

Ayer estábamos en Capira y el Alcalde tenía a todos los representantes, pidió que alzaran la mano, no sé si es que tenían algún premio después, pero todos levantaron la mano, estaba allí y luego nos comunicó, que acababan de firmar una resolución donde declaraban a Capira como un Distrito comprometido con el Agroturismo y mandaron a hacer afiches y logos, la verdad es que AMUPA, que aquí debió haber estado el presidente de AMUPA, debe incorporar en el desarrollo de sus luchas por diversificar a los pobladores de la alternativa de crear destinos turísticos, así que la descentralización son ustedes los que pueden liderizar como lo ha hecho el Alcalde de Capira.

Bueno, estoy muy emocionado, ustedes saben que yo hablo mucho, no vaya a ser…que me falte el aire, de verdad que esta ha sido una lucha tesonera ahora empieza, después de la firma de la Ley, ahora empieza, vieron un Ministerio de Desarrollo Agropecuario, comprometido estos diez meses, lo que hay que reconocer es que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, tiene más de siete instancias que tienen que ver con el desarrollo de nuestros productos, inclusive el BDA, lo que no menciono es que hace varios años, hace 10 años, firmamos un convenio con el Ministerio de Desarrollo Agropecuarios, la cooperativa COOSMATUR, era un compromiso del Ministerio con nosotros y de nosotros con el Ministerio que abarca varias instancias importantes, inclusive el Ministro, invitó en ese momento al BDA a crear una oficina de préstamos de Agroturismo con eso empezamos, Es un convenio realmente ejemplarizante y también nos permite descubrir los músculos y tentáculos que tiene el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y la diversidad de recursos, no tienen muchos, pero tienen tantas instancias, cada una de ellas permite el perfeccionamiento de los proyectos de Agroturismo y definitivamente que permite, entonces decirles y reiterarles que esto, no ha sido la obra de un día, ha sido, el apoyo de muchos dueños de finca, mucha gente comprometida, aquí tenemos a la oficina de Desarrollo rural de Agroturismo, hay cosas que ya existían, hay cosas que ya se movían lo único que necesitábamos era la complicidad y que todos nos uniéramos para poder hacer esto.

Ahora lo que hace falta es la implementación.

Estamos listos para dar la batalla de que no se pierda el espíritu colectivo y campesino del Agroturismo y de la Ley sancionada por el Presidente Cortizo.

¡MUCHAS GRACIAS!