La llorona del 24 de septiembre del 2019

PA' OTRO DÍA

El que mandó a decir que tenía un compromiso familiar ineludible fue El Camaronero, y que por eso no podía asistir al Pleno legislativo, que lo había citado. En una carta mandó a decir que la cita, por favor, sea reprogramada para otra ocasión.

ALZÓ VUELO

El que agarró vuelo fue Nito, que se fue para los nuevayores a la asamblea General de la ONU. Dice que a Nito le toca hablar mañana. El tema central tiene que ver con cómo se erradica la pobreza, se mejora la educación y se revierte el cambio climático.

NEGATIVO

Dice que la gente de Contrataciones Públicas se niega a entregar copias autenticadas sobre una persona que renunció por supuestas presiones. Que las copias las necesita para presentar su demandita, como Dios manda. ¡Cuidado y se les forma un arroz con mango!

NO ME REVISEN

Ya que andamos por Contrataciones Públicas, también me dicen que ahora quieren que los contratos no los vea la Contraloría, como lo hace. Que después que se haga todo, entonces que revise. Como que alguien quiere salirse del tiesto. ¡Ataja!

AUDITEN

Guido pidió al Camaronero que le monte una auditoría al programa de Sanidad Básica del gobierno de Pacha. Que esa vaina de que las empresas recibieron billullo, pero no hicieron el trabajo, no puede quedar así. Según las cifras, hay por lo menos once melones que se fueron a un bolsillo, en lugar de la construcción de un excusado. ¡Cara...mbola!

DIÁLOGOS ELÉCTRICOS

Gobierno, usuarios, empresarios, ambientalistas y miembros de la academia participan en el desarrollo de las mesas de diálogo enfocadas en generar cambios en el sector energético, con el objeto de encontrar soluciones ante problemáticas como calidad de servicio, participación de renovables en la matriz energética y movilidad eléctrica, entre otros.

QUERELLA

El abogado Alfredo Vallarino presentó una querella penal contra la mismísima procuradora, pidiendo que se le investigue por el supuesto delito de tráfico de influencias, omisión de los deberes de los servidores públicos y corrupción de servidores públicos. ¡Vea pues!

COMISIÓN

Los diputados de la Comisión de Transporte decidieron crear una subcomisión pa' que vea los pros y contras del proyecto de ley que regula las plataformas tecnológicas, en especial la de Uber. La subcomisión tiene 30 días pa' rendir su informe.

TE PAGO…

Dice la gente del TE que una encuesta realizada reveló que al 23 por ciento de la población le ofrecieron plata a cambio de voto. ¡Chuzo!, con razón el Beker dijo que a veces hay que tirarse su mentirita, pa' poder llegar a la Asamblea. ¡Santa cachimba!

EN EL POTRO

El que tomó las riendas del Idaan fue el ingeniero Guillermo Antonio Torres Díaz. Dice que viene con todo pa' resolver todo ese lío de medición, facturación y cobros, que tiene a la institución en panga y en números rojos desde hace rato.

INVESTIGACIÓN

El Ministerio Público anunció el inicio de una investigación por los aquelarres de tres curas con un prostituto veneco. Este caso se dio antes de la JMJ y conociendo como es Panchito, ya tiene que haber llamado a la Curia pa' decirle que saquen a esas manzanas podridas de la Iglesia.

LÍO CALIENTE

Dice que está por formarse una ponchera porque un vicerrector de la UP fue nombrado con 10 mil trancas, pese a haber sido condenado por una lesión patrimonial de fondos estudiantiles por el orden de los 25 mil dólares. Dice que viene un lío gordo por esta vaina y exigen que se separe al susodicho.