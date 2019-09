La llorona del 28 de septiembre de 2019

TRAPITOS SUCIOS

Me dice un informante que muchos de los aspirantes al palacio de los entogados decían que son miembros del Colegio Nacional de Abogados, pero no lo son, pues están morosos. La pregunta es ¿cómo pretenden administrar justicia si no cumplen con las obligaciones del gremio? ¡Ataja!

EN LA CUERDA FLOJA

Ayer se supo que el 3 de octubre van a definir qué va a pasar con el defensor del Pueblo. Hay una comisión que se encargó de investigar todo el chanchullo en el que han metido al defensor. ¡Santa cachimba!

NUEVA BANCADA

Dice el jefe de la bancada de la locura que la nueva bancada que quiere abrirse no podrá conformarse, porque alega que toda bancada se conforma al inicio de período. ¡Cara...mbola!

NUEVA BANCADA II

También me mandan a decir que son 18 diputados de CD. Que de ellos, Chello, Mayín, Alaín, Fátima Agrazal, Benedetti, Díaz, Junior Herrera y Hernán Delgado son los que se abrieron. Que significa que son ocho, por tanto, aún quedan con la mayoría de 10. ¡Ajoooo!

VAINAS DE LA ASAMBLEA

Igualmente dicen que esa nueva bancada no tiene nada que ver con Romulista vs Martinellistas. Que es un tema de espacios dentro de la Asamblea. Y que para muestra un botón: “la nota la firman, cds, panas y molirenas”. ¡Santa cachimba!

INTERESANTE

Alguien manda esta pregunta. ¿Qué alcaldía está siendo penetrada por miembros de la banda Bagdag? Dice que cada día entran nuevos miembros y al paso que van, pronto van a gobernar hasta la mera jefatura. ¡Mi madre!

ASCENSOS

Por los lados del Senan hubo ascensos. Dice que 584 miembros subieron de rango. Bueno, dice que éstos sí los tienen merecidos, no los comisionados y subcomisionados que ascendieron por influencia en épocas de la ñamura. ¡Ataja!

EN LA MEMORIA

Hoy, 28 de septiembre, se cumplen 10 años de la desaparición física del presidente Guillermo David Endara Galimany (q.e.p.d). La verdad, el hombre vaticinó la decadencia de los partidos políticos y que la plutocracia se tomaría el poder del Estado. ¡Qué vaticinio!

SALARIO MÍNIMO

Dice la gente del Mitradel que hay mucho optimismo, porque por una vez empresarios y trabajadores logren un condenso en materia del nuevo salario mínimo. Que hay conciencia en lo que cuesta la canasta básica familiar y también, en la contracción económica existente.

VIENE EL GRINGO

Dice que ya tienen en la gatera al nuevo embajador gringo. Que todavía no sueltan prenda quién es, pero que ya la persona está haciendo maletas.

PUTREFACTO

Dice alguien que lo que están descubriendo en el IMA es de temer. Que el olor a putrefacción se siente a varios kilómetros a la redonda. La vaina es que dice que el nuevo director anda con Kangarú en mano y que los casos van a ir hasta últimas consecuencias. ¡La Lomotil está en la tablilla del medio!

TOQUE DE QUEDA

Con la violencia en los campos deportivos, donde al menor descuido le meten un pepazo a cualquiera, la alcaldía de La Chorrera emitió un decreto para el toque de queda a partir de las ocho de la noche. También se suspendieron las ligas deportivas entre corregimientos.