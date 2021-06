La llorona del 21 de junio de 2021

CHANCHULO

Me dicen que tres hectáreas vendió la Nieve, seis días antes de vencer su período. El problema es que no fue aprobado por el Concejo de Chame, no hay recibos y ahora el libanés que compró reclama sus tierras y solo encuentra Nieve. ¡Ataja, clase de trabada!

ARNULFILLO CONTRAATACA

La actitud del juez Arnulfillo, en Changuinola, ya supera la falta de decoro. Durante la audiencia de imputación del pasado martes, el citado juzgador profirió palabras de grueso calibre contra los funcionarios que laboran en el tribunal que lo procesa por haber viajado a USA sin permiso del superior.

ARNULFILLO CONTRAATACA II

Cuando la jueza estaba a punto de decretar la imputación contra Arnulfillo, este se levantó de la silla y tomó camino hacia la puerta de salida mientras vociferaba “me las van a pagar”. Dice un abogado que si la justicia permite que el susodicho salga impune gracias a un posible tecnicismo de prescripción, entonces estamos mal.

CAPATACES

Le están recomendando a la Canciller que en lugar de promover clases de yoga, controle a los directores que actúan como capataces con el personal subalterno a quienes humillan constantemente. ¡Santa cachimba!

FÁRMACO ANTI BICHITO

Dice que ya salió un medicamento que según la primera y segunda fase de investigación, ha arrojado resultados prometedores en la terapia temprana de personas infectadas con el bichito endemonia'o. Se trata del Molnupiravir, un medicamento antiviral experimental desarrollado para tratar la gripe. ¡Más bien!

VIENE LA SOBERANA

La vacuna cubana contra el bichito endemonia'o, la Soberana 02, alcanzó una eficacia del 62 por ciento con la aplicación de dos de sus tres dosis previstas, un resultado intermedio que supera el 50 por ciento exigido por la OMS. Se ganó a la alemana que se experimentaba aquí. ¡Ajoooo!

FÁBRICA DE VACUNAS

Panamá va en camino a establecer el Centro Regional de Innovación en Vacunas y Biofármacos, que se pretende instalar en la Ciudad del Saber, en Clayton. Según los encargados, el propósito del proyecto es investigar, desarrollar y fabricar vacunas y anticuerpos monoclonales requeridos para la preparación y respuesta a emergencias sanitarias, el cual dé respuesta a la región de Centroamérica y el Caribe.

PEGANDO FUERTE

La pandemia ha afectado todo el sistema económico, al punto que los préstamos bancarios nuevos cayeron 17 por ciento. En total, los préstamos entre enero y abril sumaron 4,971 melones, 989.9 melones menos si se compara con el mismo periodo del año anterior, según datos de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

DESCONTAMINACIÓN

Ya está en marcha un proyecto para la descontaminación del Matasnillo. Colocarán tuberías a lo largo del río, para evitar que las aguas negras caigan al afluente. ¡Aplausos!

MINERÍA

La Dirección Nacional de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias realiza la depuración del Registro Minero, y a la fecha ha cancelado y negado más de 11 solicitudes. Dice que mantiene la revisión y corrección de expedientes mal manejados, lo cual permitirá poner en orden cualquier situación que vaya en contra de los intereses nacionales.

NUEVO EMBAJADOR

Israel designó formalmente a Itai Bardov como nuevo embajador de ese país en Panamá, en reemplazo de Reda Mansour.