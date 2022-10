La llorona del 11 de octubre de 2022

CON OLOR A BUTANO

Alguien que sabe mucha letra menuda dice que la renunciada que le dieron a Érika tiene olor a Butano. Que la pérdida de la OPS y todo lo que se tejió para que no se ganara, puso a Nito casi con taquicardia. ¡Cara...mbola!

NO LE GUSTÓ

A Balbina no le ha gustado para nada el regreso del “Mello Pródigo” de CD de Rómulo al PRD. La excandidata presidencial aseguró que ese “me voy y regreso cuando me conviene” es lo que ha dañado la imagen y la credibilidad de los partidos políticos.

LA LISTA

Resulta que El Salvador publica anualmente una lista de paraísos fiscales que afectan su economía y no teme incluir a Irlanda, Chipre, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Suiza, entre otros. Parece que los gobernantes cuscatlecos tienen más dignidad que los nuestros.

OTRO ASALTO

Tres bancos estatales han sido asaltados en menos de dos meses en la ciudad capital, elevando una alarma de alta intensidad. Por más cámaras de videovigilancia y tecnología que haya, los delincuentes parece que ya conocen cómo operan y se atreven a delinquier a pleno día.

OTRO ASALTO II

La verdad esto es muy preocupante. Hay inseguridad en las calles de Panamá, por más que se diga que no. A cierta hora, la gente se recoge en su casa, acabando con la poca vida nocturna de la capital. Nadie quiere arriesgarse, con tanto delincuente suelto.

REVOCADO

A Ferrufino y Kieswetter les revocaron el sobreseimiento por el caso PAN-Helicópteros, y tendrán que volver a comparecer ante la justicia. Lo curioso es que esto sucede cuatro años después de que un juez aseguró que no había pruebas para imputar a estos exministros de la locura.

INSCRITOS

Me enviaron esto: el PRD inscribió más gente en un fin de semana que la membresía de varios partidos políticos. Sin embargo, dice Blandón que eso no importa, porque los inscritos no votan en 2024, pero dejó algo muy claro, sin alianzas, no hay presidencia.

HABRÁ PERMISOS

De la Alcaldía de Panamá me dicen que van a dar hasta 450 permisos para ejercer la buhonería en algunos puntos de la ciudad capital, con motivo de las fiestas de fin de año. Espero que sea justa y equitativa la repartición de estos permisos, y que ningún vivaracho los acapare para lucrar, y menos que se repartan con algún criterio político.

TODO LISTO

La hípica estará de manteles largos este fin de semana, con motivo de la celebración del centenario de esta actividad en el país. Habrá eventos estelares, entrega de distinciones a los valores hípicos y el ingreso de nuevos integrantes al Salón de la Fama de la hípica panameña. ¡Enhorabuena!

EL INFORME

Un informe publicado ayer por Transparency.org, sucursal Reino Unido, afirma que 1 de cada 10 Sociedades de Responsabilidad Limitada (LLPS) establecidas en el Reino Unido desde 2001 a 2021 puede haber sido usada, basados en las pruebas, en crímenes financieros serios como corrupción y lavado de dinero. Y estos son los que no salen de la SSNF dando charlas.

MODIFICACIÓN

Gremios periodísticos entregaron en la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley para modificar la Ley 81, sobre protección de datos personales, ya que la norma, tal como está, “pone en peligro el libre ejercicio del periodismo y abre las puertas para procesos contra periodistas”.

DESASTRE

Comenta alguien que el complejo deportivo “Roberto Kelly” en Juan Díaz, es un desastre. No hay mantenimiento. Andamos muy mal.