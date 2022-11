La llorona del 8 de noviembre de 2022

SE SACUDIÓ

El que se sacudió rapidito de la ponchera en una discoteca en Los Andes que dejó un muerto y cuatro heridos, fue Huevito. Dice que no es dueño, pero ni de relajo, de ese negocio de la revuelta.

LA BRUJA

Al que le salió la bruja fue al exministro Rodolfo, por comparar la Unachi con el Incae. Le sacaron que debe comparar bien, porque la Unachi está mejor ranqueada que la Usma, Udelas o U. Latina...

TRAMPITAS

Dice AFP que un empresario cercano al Kremlin, Yevgeny Prigozhin, admite “injerencias” en las elecciones de Estados Unidos, en vísperas de los comicios de medio mandato en ese país, en el cual Moscú es acusado desde hace años de interferencias. ¡Cara...mbola!

PELO DE CONEJO

A propósito, hoy son las elecciones de medio término en Estados Unidos y los demócratas están que cortan un pelo de conejo, porque están que los republicanos les ganan las dos cámaras. Vamos a ver si las encuestas esta vez aciertan.

PLEQUE, PLEQUE

Dice Rómulo que el que no quiera estar en CD ya se fue para RM. “Que estos diputados y diputadas se pasean con el expresidente en reuniones, ese es problema de ellos”, dijo en 'Panamá en Directo'. ¡Ataja!

LO PLANTÓ

En Francia están que echan chispas, porque el presidente colombiano Gustavo Petro dejó 'plantado' al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en un desayuno que tenían este lunes, en el marco de la cumbre COP27 que se desarrolla en Egipto. ¡Santo padre!

SE RESOLVIÓ EL ENIGMA

Ahora resulta que los panameños no somos unos Homo sapiens comunes y corrientes, sino que tenemos genes de neandertales y de los desinovanos mucho más que en otras latitudes, una raza recién descubierta que se mezcló con los Homo sapiens. Ya vemos de qué genes ha salido tanto loco y corrupto por metro cuadrado. ¡Se resolvió el enigma!

DE LA RED

Toto Álvarez tuiteó: “Las izquierdas no ganan,.. pierden los gobiernos corruptos. Entre ese sube y baja, no tenemos gobiernos buenos. ¿Por qué? Porque mucha gente buena solo critica por redes y así no se cambian las cosas. Es necesario participar en política, no solo como electores”.

MALEANTERÍA EN MEDUCA

Me mandan esto: Ahora resulta que a Marujita no solo le meten diplomas falsos los que buscan ascensos en la carrera magisterial, sino que va pal desempleo el Profe de la Alegría por dejar desfilar a unos juega vivo bajo el banner de Héroes del 9 de Enero. Ya es hora de separar a los héroes de la gesta patriótica, de los que ese día andaban robando almacenes.

NADA QUE VER

Resultó que ni Dulcito ni Fidanque estuvieron en el banquillo ni tuvieron nada que ver con la audiencia de ayer del caso Tequendama.